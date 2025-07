Cunha bude nosiť v ManUtd desiatku: Je to pre mňa privilégium

Manchester 10. júla (TASR) - Brazílsky futbalista Matheus Cunha považuje za privilégium, že bude môcť v Manchestri United obliekať dres s číslom desať. Dvadsaťšesťročný stredopoliar prišiel na Old Trafford v lete za 62,5 milióna libier (v prepočte približne 72,5 mil. eur) z Wolverhamptonu Wanderers.



„Mohol by som vymenovať mnoho hráčov, ktorí nosili v klube tento dres. Pri desiatke si vždy spomeniem na Waynea Rooneyho. Bol niekto, ktorého som v detstve sledoval a videl veľa jeho zápasov. Raz som si po zápase vymenil dres s Marcusom Rashfordom, stále ho mám zavesený doma. Ale poznáme aj ďalších výnimočných hráčov ManU s desiatkou - Van Nistelrooya, Ibrahimoviča. Toto číslo má v klube svoju históriu. Je to pre mňa privilégium, že ho budem môcť nosiť. Niečo nádherné, niečo, o čom som vždy sníval,“ povedal pre web svojho nového zamestnávateľa Cunha, ktorý absolvoval vo štvrtok prezentáciu v novom drese v tréningovom centre United v Carringtone.



Desiatku nosil aj vo Wolverhamptone, kde v minulej sezóne anglickej Premier League nastrieľal 15 gólov. „Mať toto číslo v Manchestri United znamená aj zvýšenú zodpovednosť. Verím, že pomôžem tímu svojimi gólmi či asistenciami,“ dodal podľa DPA brazílsky reprezentant, ktorý by mal debutovať v drese United 19. júla v prvom z piatich prípravných zápasov v Štokholme proti Leedsu.