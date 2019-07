Cutrone prestúpil z AC Miláno do Wolverhamptonu

Pre Wolves je to druhá letná posila, pred Cutronem prišiel do klubu na hosťovanie z Realu Madrid o rok starší španielsky obranca Jesus Vallejo.

Miláno 29. júla (TASR) - Útočník Patrick Cutrone dnes skompletizoval prestup do anglického futbalového klubu Wolverhampton Wanderers, s ktorým podpísal štvorročnú zmluvu. Wolves zaňho podľa medializovaných informácií zaplatil AC Miláno 16 miliónov libier.



"Klub ma veľmi chcel a pre mňa je fantastické hrať za Wolves v Premier League. Neviem sa dočkať, kedy začnem," uviedol pre oficiálnu stránku anglického klubu.



Dvadsaťjedenročný útočník pôsobil doposiaľ v AC, za ktoré odohral v uplynulej sezóne Serie A 34 zápasov, z toho v dvanástich nastúpil v základnej zostave. Celkovo sa v drese "rossoneri" objavil 90-krát a zaznamenal 27 presných zásahov a sedem asistencií.



Cutrone je pravidelný reprezentant "squadry azzurra" do 21 rokov a už si stihol pripísať aj jeden štart v A-tíme, keď nastúpil v príprave proti Argentíne (0:2).



Pre Wolves je to druhá letná posila, pred Cutronem prišiel do klubu na hosťovanie z Realu Madrid o rok starší španielsky obranca Jesus Vallejo.