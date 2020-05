Cyperskú ligu predčasne ukončili, návrh zväzu zamietli experti

Nikózia 15. mája (TASR) - Cyperský futbalový zväz (CFA) definitívne ukončil sezónu v tamojšej najvyššej súťaži, ktorú v marci prerušil pre pandémiu koronavírusu. K tomuto rozhodnutiu dospel po tom, čo tím zdravotníckych expertov zamietol bezpečnostný protokol, ktorý federácia vypracovala za účelom reštartu súťaže.



Vedenie cyperského zväzu uviedlo, že nedokázalo pristúpiť na požiadavku expertnej skupiny. Tá nariaďovala uzavrieť celý tím na dva týždne do karantény, pokiaľ by mal ľubovoľný hráč tímu pozitívny test na koronavírus. Zväz rozhodol, že v nasledujúcom ročníku budú krajinu v európskych klubových súťažiach reprezentovať Omonia Nikózia, Anorthosis Famagusta, APOEL Nikózia a Apollon Limassol, teda prvé štyri tímy tabuľky nedohranej sezóny. Dres Omonie oblieka aj slovenský obranca Tomáš Hubočan, za Anorthosis hrá útočník Michal Ďuriš.



Z najvyššej cyperskej súťaže nikto nezostúpi, postúpia do nej dva najlepšie tímy z druhej ligy, takže počet účastníkov sa v budúcej sezóne zvýši z 12 na 14. Podľa plánu bude mať v ročníku 2021/2022 liga opäť tucet tímov, keďže až štyri kluby zostúpia a dva do nej postúpia z druhej najvyššej súťaže. Informáciu priniesla agentúra AP.