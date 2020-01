DAC na Malte dostal debakel od Boleslavi

Tipsport Cup - semifinále:



FK Mladá Boleslav - DAC Dunajská Streda 5:0 (2:0)



Góly: 27. Klíma, 45.+2 Pudil, 50. Klíma, 74. Pech, 89. Wágner z 11 m



Mladá Boleslav: Šeda – Douděra (46. Mazuch), Klíma, Křapka (77. Grigorjan), Hubínek (60. Hampl), Fulnek, Budínský (72. Provazník), Klíma, Matějovský (10. Pech), Pudil (77. Rudzan), Wágner (60. Hönig)



DAC: Jedlička - Blackman (82. Šimčák), Kružliak, Beskorovainyi, Davis - Bednár, Fábry (82. Čmelík) - Phillips (46. Javro), Divkovič (64. Lalatovič) - K.Vida, Ramirez (78. Boateng)



Ďalší zápas:



Zbrojovka Brno - Baník Ostrava 3:2 (1:2)



Góly: 23. Přichystal, 46. Fousek, 82. Vintr - 8. a 12. Jánoš

Ta' Qali 25. januára (TASR) – Futbalisti DAC Dunajská Streda si zahrajú na zimnom turnaji Tipsport Cup na Malte o tretie miesto. V dnešnom súboji na národnom štadióne Ta' Qali prehrali s FK Mladá Boleslav 0:5. Do finále postúpila okrem Boleslavi Zbrojovka Brno, súperom DAC-u bude Baník Ostrava.Súboj o bronz je na programe v pondelok 27. januára o 11:00, finále sa odohrá o dve a pol hodiny neskôr.Tréner DAC-u Hélder Cristovao sa pred turnajom vyjadril pre klubový web, že chce z Malty odísť s víťaznou trofejou. Jeho zverenci však boli od prvých sekúnd pod miernym tlakom. Potom sa však osmelili a v 7. minúte mal prvú gólovú šancu Kristopher Vida. Brankár Šeda však včas vybehol. Zápas potom ovplyvnilo zranenie tvorcu hry hostí Mareka Matějovského, ktorý zle došliapol a z ihriska putoval rovno do nemocnice. Hra sa potom vyrovnala, ale v 27. minúte hráči českého tímu zakombinovali v šestnástke a Klíma prestrelil Jedličku. DAC sa snažil o vyrovnanie, ale gólovú šancu si vypracovať nedokázal. Naopak, v nadstavenom čase prvého polčasu zvýšil na 2:0 po rohovom kope Pudil.Po prestávke trvalo hráčom českého tímu len päť minút na to, aby vyhrávali už o tri góly. Odrazenú loptu z pravej strany dokázala obrana DAC-u poslať iba na nohu Klímu a ten ju ihneď poslal do siete. Po tomto góle už hráči Ml. Boleslavi úplne ovládli hru, štvrtým gólom potrestal laxnosť súpera Pech. Na konečných 5:0 napokon uzavrel v 89. minúte zo značky pokutového kopu Wágner.