DAC opustil Andzouana, prestúpil do Konyasporu

Dunajská Streda 7. júla (TASR) - Konžský futbalový reprezentant Yhoan Many Andzouana prestúpil z DAC Dunajská Streda do tureckého prvoligového klubu Konyaspor. DAC o tom informoval na svojom webe.



Andzouana prišiel do DAC 1904 v lete 2020 z belgického klubu KSV Roeselare. Dvakrát získal ocenenie pre najlepšieho ľavého obrancu ligy. Počas piatich sezón odohral 159 zápasov, v ktorých strelil 22 gólov. "Yhoan bol v šatni od začiatku príkladnou, profesionálnou a silnou osobnosťou. Jeho pracovná morálka, prispôsobivosť a lojalita ku klubu zanechali stopu, ktorá prevyšuje štatistiky. Hoci by sme s ním radi pokračovali, po piatich rokoch rešpektujeme jeho ambície a načasovanie. V mene celého klubu mu úprimne ďakujem za jeho odvedenú prácu a prajem mu ďalšie úspechy v Turecku," povedal Jan van Daele, výkonný riaditeľ klubu.