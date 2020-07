Dalič povedie chorvátsku reprezentáciu až do MS 2022

Záhreb 23. júla (TASR) - Tréner Zlatko Dalič povedie chorvátsku futbalovú reprezentáciu aj na MS 2022. Jeho kontrakt mal pôvodne vypršať tento rok v lete, no vo štvrtok sa dohodol s predstaviteľmi zväzu (HNS) na predĺžení zmluvy až do konca svetového šampionátu v Katare.



Dalič priviedol Chorvátov na MS 2018 v Rusku k historickému striebru. Podľa šéfa zväzu Davora Šukera nikto nepochyboval, že kouč bude viesť národné mužstvo aj na preložených ME. "Som veľmi rád, že sme sa dohodli na predĺžení spolupráce až do majstrovstiev sveta 2022," citovala Šukera agentúra AFP.



Päťdesiattriročný Dalič sa ujal reprezentačného kormidla v októbri 2017. Bývalý defenzívny stredopoliar si predtým urobil meno v Ázii, kde trénoval saudskoarabské kluby Al-Faisaly a Al-Hilal či Al Ain zo SAE, ktorý doviedol do finále ázijskej Ligy majstrov.