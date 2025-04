Dalot bude pre zranenie lýtka chýbať pravdepodobne do konca sezóny

Manchester 25. apríla (TASR) - Portugalský futbalista Diogo Dalot bude pre zranenie lýtka pravdepodobne chýbať Manchestru United do konca sezóny. Na piatkovej tlačovej konferencii to potvrdil tréner „červených diablov“ Ruben Amorim.



Dvadsaťšesťročný krajný obranca sa už do nedeľňajšieho duelu 33. kola Premier League proti Wolverhamptonu zapojil len ako náhradník. Portugalský tréner chcel, aby bol tímu k dispozícii pre dôležitejšie zápasy. „Diogo Dalot hrať nebude, trápi ho svalové zranenie lýtka. Snažili sme sa ho šetriť, no niektorí hráči skrátka musia hrať viac minút. Je dosť pravdepodobné, že sa preňho sezóna skončila, ale zatiaľ to nevieme potvrdiť. Jeho stav budeme pravidelne monitorovať,“ prezradil hlavný kouč podľa agentúry AFP.



Dalot v prebiehajúcej sezóne nastúpil do 51 zápasov vo všetkých súťažiach. Okrem zápasov anglickej najvyššej súťaže bude absentovať aj v prvom semifinálovom súboji Európskej ligy proti Athleticu Bilbao.