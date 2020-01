Dán Eriksen je už jednou nohou v Interi Miláno, píšu talianske médiá

Miláno 24. januára (TASR)- Dánsky futbalista Christian Eriksen je pripravený dotiahnuť svoj prestup z Tottenhamu Hotspur do Interu Miláno. Referujú o tom talianske médiá.



Informujú, že na začiatku budúceho týždňa má dánsky reprezentačný stredopoliar, ktorý v roku 2013 prišiel do Londýna z Ajaxu Amsterdam, absolvovať v metropole Lombardie lekársku prehliadku. Zmluva na štyri a pol roka s "Nerazzurri" mu má priniesť 20 miliónov eur.



V tíme aktuálne druhého tímu Serie A to bude ďalšia zimná akvizícia z Premier League, mužstvo Antonia Conteho posilnil aj Ashley Young z Manchestru United i Victor Moses, ktorý na San Siro prišiel z Chelsea Londýn.