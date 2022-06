Dani Alves sa druhýkrát rozlúčil s Barcelonou

Madrid 15. júna (TASR) - Brazílsky futbalista Dani Alves v stredu oznámil, že po druhý raz opustí španielsky klub FC Barcelona, do ktorého sa vrátil vlani v novembri.



Tridsaťdeväťročný krajný bek vtedy podpísal zmluvu do konca sezóny a teraz potvrdil, že ju nepredĺži. Počas druhého pôsobenia odohral za katalánsky klub 16 zápasov, strelil gól a pridal tri asistencie. "Chcem sa poďakovať všetkým v klube za príležitosť, ktorú mi dali, že som sa mohol vrátiť a opäť nosiť ten nádherný dres. Ani neviete, aký som šťastný," uviedol na sociálnych sieťach.



Alves prišiel prvýkrát do Barcelony v lete 2008 a o osem rokov odišiel do Juventusu Turín. Za Kataláncov odohral dokopy 407 zápasov, dal 26 gólov a na 87 prihral. S tímom z Camp Nou vyhral šesťkrát La Ligu, trikrát Ligu majstrov a štyrikrát Copa del Rey.



Okrem toho pôsobil aj v Seville, Juventuse, Paríži Saint-Germain a pred návratom do Barcy v FC Sao Paulo. Stále hráva v brazílskej reprezentácii, kde nosí na drese kapitánsku pásku, a očakáva sa, že sa predstaví aj na MS v Katare. V národnom drese nastúpil na 125 duelov a dal osem gólov.