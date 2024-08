Dánsky obranca Andersen prestúpil z Crystal Palace do Fulhamu

Londýn 23. augusta (TASR) - Dánsky futbalista Joachim Andersen sa po troch rokoch vrátil do anglického klubu FC Fulham. Do londýnskeho tímu prestúpil za približne 30 miliónov libier (35,4 mil. eur) z konkurenčného Crystal Palace a podpísal s ním päťročnú zmluvu.



Dvadsaťosemročný obranca hral za Fulham už počas sezóny 2020/2021, keď bol v klube na hosťovaní z francúzskeho Lyonu. Tentoraz prišiel do tímu na trvalý prestup. "Je skutočne príjemné tu byť. Cítim sa, ako by som sa vrátil domov," povedal Andersen podľa agentúry AP. Dánsky reprezentant je po Jorgeovi Cuencovi z Villarrealu druhý stopér, ktorého získali "Cottagers" v tomto prestupovom období. Fulham v lete naopak prišiel o obrancov Tosina Adarabioya a Tima Reama, ktorí odišli ako voľní hráči.