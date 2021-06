Dánsky útočník Bendtner oficiálne ukončil profesionálnu kariéru

Kodaň 3. júna (TASR) - Niekdajší dánsky futbalový reprezentant Nicklas Bendtner oficiálne ukončil profesionálnu kariéru. Tridsaťtriročný útočník to potvrdil v rozhovore pre nórsku televíznu stanicu Discovery s tým, že v budúcnosti sa chce stať trénerom.



"Dúfam, že mi to dá toľko alebo možno ešte viac ako keď som bol hráč. Takto budem stále súčasťou futbalu," povedal Bendtner, ktorý bol naposledy zmluvne viazaný v FC Kodaň. Počas svojej kariéry pôsobil napríklad aj v Arsenale, Juventuse Turín, Wolfsburgu, či Nottinghame Forest. Od roku 2020 hral iba v dánskej amatérskej súťaži, jeho plánovaný odchod do čínskej ligy zmarila pandémia koronavírusu.



Za Dánsko odohral 81 duelov a dal v nich 30 gólov. Informovala o tom agentúra DPA.