Dardai by mal pokračovať ako tréner Herthy

Berlín 1. júna (TASR) - Maďarský tréner Pal Dardai by mal zostať na lavičke Herthy Berlín aj po jej zostupe do druhej ligy. Informovali o tom nemecké médiá.



Podľa magazínu Kicker sa už vedenie klubu rozhodlo pre štyridsaťsedemročného trénera, ktorý viedol Herthu už v rokoch 2015 až 2019, 2021 a v uplynulej sezóne, keď v apríli nahradil Sandra Schwarza.



Hertha má finančné problémy a zatiaľ nie je jasné, či vôbec dostane druholigovú licenciu. Do 21. júna musí vyrovnať úver vo výške 40 miliónov eur, informovala agentúra dpa.