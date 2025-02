Mníchov 4. februára (TASR) - Dvadsaťštyriročný futbalista Alphonso Davies predĺžil zmluvu s Bayernom Mníchov do roku 2030. Klub to oznámil v utorok. Kapitán kanadskej reprezentácie tak odmietol španielskeho giganta Real Madrid, ktorý mal o neho podľa medializovaných informácií záujem.



Krajný obranca získal s Bayernom päť titulov v Bundeslige a jeden v Lige majstrov, jeho zmluva mala vypršať v lete. Do Nemecka prišiel z tímu MLS Vancouver Whitecaps ako 18-ročný. Vo vyhlásení uviedol, že "tu už toho dosiahol veľa, ale ešte toho veľa príde." Informovala o tom agentúra DPA.