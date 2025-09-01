< sekcia Šport
Davies sa po zranení zapojil v Bayerne do tréningu s loptou
Dvadsaťštyriročný ľavý obranca sa zranil v marci počas zápasu Kanady proti USA.
Autor TASR
Mníchov 1. septembra (TASR) - Kanadský futbalový reprezentant Alphonso Davies sa vrátil do tréningového procesu nemeckého Bayernu Mníchov. Po piatich mesiacoch už môže trénovať aj s loptou. Z hry ho vyradilo pretrhnutie predného skríženého väzu.
Dvadsaťštyriročný ľavý obranca sa zranil v marci počas zápasu Kanady proti USA. „Alphonso Davies bol v pondelok schopný vrátiť sa do tréningového procesu s loptou,“ citovala agentúra AFP vyjadrenie bavorského klubu. Davies začal pred mesiacom trénovať individuálne. Očakáva sa, že do súťažného zápasu by mohol zasiahnuť v októbri.
Dvadsaťštyriročný ľavý obranca sa zranil v marci počas zápasu Kanady proti USA. „Alphonso Davies bol v pondelok schopný vrátiť sa do tréningového procesu s loptou,“ citovala agentúra AFP vyjadrenie bavorského klubu. Davies začal pred mesiacom trénovať individuálne. Očakáva sa, že do súťažného zápasu by mohol zasiahnuť v októbri.