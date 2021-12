Manchester City zdemoloval Leeds a naďalej vedie Premier League

Manchester 15. decembra (TASR) - Trénera Manchestru City teší stúpajúca forma Kevina De Bruynea, ktorý si v utorňajšom zápase anglickej futbalovej Premier League proti Leedsu United (7:0) pripísal dva góly. Belgický krídelník mal slabý vstup do sezóny po letnej maródke, následne prekonal aj koronavírus.



"Jeho návrat do formy nás naozaj teší, pretože ho potrebujeme. Na začiatku sezóny sa trápil, teraz mu snáď dobrá forma vydrží dlhšie," povedal po zápase kouč Citizens Pep Guardiola. "Bol to dobrý zápas, minulú sezónu sme proti Leedsu stratili päť bodov. Dnes pritom hrali rovnakí hráči, okrem Jacka Grealisha," poznamenal Guardiola.



Presné zásahy si okrem dvojgólového hrdinu De Bruynea pripísali ešte Jack Grealish, Riyad Mahrez, John Sotnes a Nathan Ake.



Kritikou svojich zverencov nešetril na opačnej strane Marcelo Bielsa, pre ktorého to bol najhorší výsledok od príchodu do tímu v roku 2018. "Toto je najhorší výkon za štyri roky. Ani na chvíľu sme sa im nevyrovnali. Zle sme dostupovali k hráčom súpera a bránili. Nehrali nejako zvlášť dobre, to my sme im cestu za hladkým víťazstvom uľahčili laxným výkonom," hneval sa argentínsky tréner.



Pre Citizens to bolo siedme víťazstvo po sebe a na prvom mieste majú pred Liverpoolom náskok štyri body, no zároveň aj o jeden zápas viac. Leeds sú so šestnástimi bodmi dve priečky nad pásmom zostupu.