De Bruynov agent skončil za mrežami pre podozrivé finančné operácie

Kevin De Bruyne Foto: TASR/AP

Manchester 30. augusta (TASR) - Belgická polícia zatkla agenta futbalistu Manchestru City Kevina De Bruyneho. Patrick De Koster čelí podľa britských médií obvineniu z nezákonných finančných operácií, podnet voči nemu podal samotný belgický reprezentant. Zatknutie agenta brzdí snahu predstaviteľov Manchestru City, ktorí plánovali v najbližšom období podpísať s 29-ročným stredopoliarom novú zmluvu s priemerným týždenným zárobkom 350.000 libier.Podľa flámskeho denníka Het Nieuwsblad polícia zatkla De Kostera minulý týždeň štvrtok. Súdny proces s De Kosterom by sa mal začať najbližšiu stredu. Celé vyšetrovanie sa údajne začalo už v roku 2019 a koncentruje sa okolo sporu týkajúceho sa viacerých finančných nezrovnalostí v miliónových sumách.Vyšetrovatelia skúmajú aj prestup De Bruyneho z Wolfsburgu do anglickej Premier League v auguste 2015, odstupné bolo vo výške 55 miliónov libier. De Bruyne spolu so svojím otcom Herwigom údajne zistili, že De Koster prevádzal peniaze cez finančné toky, ktoré neboli spomínané v oficiálnych dokumentoch. Neboli pritom účtované obrovské sumy peňazí. Podľa Het Nieuwsblad platby týkajúce sa De Bruyneho kontraktu s Wolfsburgom prechádzali cez Lichtenštajnsko, známy daňový raj, a "".De Koster je manažér agentúry J&S International Football Management, ktorá okrem De Bruyneho zastupuje napríklad aj ukrajinského stredopoliara Romana Bezusa. Agentom belgického špílmachra je od roku 2004.Zatknutie De Kostera komplikuje snahy "", ktorí chceli v najbližších týždňoch s agentom vyrokovať predĺženie zmluvy s De Bruynem. Hoci Hráč roka uplynulej sezóny anglickej Premier League má so City zmluvu, ktorá mu garantuje týždenný plat 300.000 libier, platnú ešte tri sezóny, klub si ho chce zaviazať na dlhšie obdobie už teraz. Takisto ho podľa britských médií plánuje vymenovať za nového kapitána mužstva po odchode Davida Silvu. Predstavitelia City chcú De Bruyneho odmeniť za fantastický ročník, v ktorom s 20 asistenciami vyrovnal ligový rekord Thierryho Henryho.