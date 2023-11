De Ligt si poranil koleno, Bayernu bude chýbať niekoľko týždňov

Mníchov 2. novembra (TASR) - Futbalisti Bayernu Mníchov sa budú musieť najbližšiu dobu zaobísť bez Matthijsa de Ligta. Holandský stopér si natrhol väzivo v kolene.



De Ligt sa zranil v stredajšom zápase Nemeckého pohára, v ktorom Bayern podľahol treťoligovému Saarbrückenu 1:2. Denník Bild informoval, že Holanďan sa na trávnikoch neobjaví štyri až šesť týždňov. De Ligt sa pritom iba nedávno vrátil do zostavy Bayernu, keď po náraze do kolena v zápase s Bochumom nehral v októbri tri týždne.



Bayern čaká v sobotu šláger proti Dortmundu a tréner Thomas Tuchel má k dispozícii jediného klasického stopéra. Úplne zdravý je iba Kórejčan Kim Min-jae. Dayot Upamecano sa tento týždeň vrátil do tréningového procesu, no nie je isté, či bude na zápas pripravený.