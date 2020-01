De Tomas je rekordnou posilou Espanyolu, Benfica dostane 20 miliónov

Lisabon 9. januára (TASR) - Futbalový útočník Raul de Tomas sa po šiestich mesiacoch vracia z Benficy Lisabon naspäť do Španielska. Stal sa rekordnou posilou v histórii Espanyolu Barcelona, ktorá za neho portugalskému klubu zaplatí 20 miliónov eur. Doteraz najviac dal Espanyol v júli minlého roka za Matiasa Vargasa (10,5 milióna).



Dvadsaťpäťročný De Tomas podpísal s posledným tímom španielskej La Ligy zmluvu do júna 2026. Je odchovanec Realu Madrid, v minulosti z neho hosťoval v Cordobe, Valladolide a v Rayo Vallecano. Do Benficy odišiel minulé leto za 20 miliónov eur, no v jej drese skóroval iba trikrát v 17 vystúpeniach. Informovala agentúra AFP.