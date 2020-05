Deeney z Watfordu sa obáva koronavírusu, odmietol trénovať

Londýn 19. mája (TASR) - Kapitán anglického futbalového klubu FC Watford odmietol začať s tréningom po tom, ako to britská vláda umožnila klubom z Premier League. Troy Deeney sa obáva z nákazy koronavírusom a chce byť opatrný. Tridsaťjedenročný útočník uviedol, že sa k tomuto kroku rozhodol po tom, ako v Británii zomreli na ochorenie mnohí obyvatelia čiernej pleti a iných etnických skupín.



"Máme sa tento týždeň vrátiť k tréningu, ale povedal som, že nejdem. S financiami to nemá nič spoločné. Mám päťmesačného syna a má dýchacie ťažkosti. Nechcem ho po návrate domov vystaviť väčšiemu nebezpečenstvu," citovala Deeneyho agentúra DPA.



Kluby z Premier League môžu trénovať v malých skupinách od utorka, pričom musia dodržať hygienické pravidlá vrátane dostatočných rozstupov. Deeney povedal, že predbežný dátum obnovenia ligy 12. júna je príliš skorý. "U černochov, Ázijčanov a zmiešaných etnických skupín je štyrikrát väčšia pravdepodobnosť, že sa nakazia. Toto by sa malo riešiť. Potrebujeme byť v bezpečí, pretože stačí, aby bol v skupine čo i len jeden nakazený. Nechcem chorobu priniesť domov," dodal Deeney.



Vo Veľkej Britániii evidovalo v utorok popoludní viac ako 246-tisíc nakazených, chorobe podľahlo 34.796 osôb.