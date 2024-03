Delegáti Slovenského futbalového zväzu jednohlasne schválili rozpočet

Poprad 1. marca (TASR) - Konferencia Slovenského futbalového zväzu (SFZ) na piatkovom stretnutí v Poprade jednohlasne schválila rozpočet na tento rok. Príjmy sa očakávajú v sume 28,036 milióna eur, výdavky by mali dosiahnuť 28,028. Schváleniu predchádzalo hlasovanie o možnosti, aby si tímy v najvyššej súťaži zriadili "B" družstvá a priamo boli zaradené do tretej ligy.



Pri rozpočte hlasovalo všetkých 80 delegátov za, nikto sa nezdržal a ani nebol proti. "Nebol žiadny problém z dôvodu, že obdobie medzi konferenciami je na to, aby sme si všetko vydiskutovali. Ak tomu venujete dostatočne veľa času a komunikácie, prinesie to úspech. Zhodli sme sa, že tak ako je teraz postavený, je akceptovaný pre všetkých a rozpočet je vyrovnaný," uviedol prezident SFZ Ján Kováčik a vyjadril sa aj k tomu, ako bol rozdelený príspevok (približne deväť miliónov eur) od Európskej futbalovej únie (UEFA) za postup na ME 2024: "Jednu tretinu dostali hráči a realizačný tím, jedna predstavuje náklady na organizáciu, pobyt a súvisí so všetkým, čo je spojené so šampionátom. A jedna bola navrhnutá a prerozdelená tak, že milión dostali profesionáli, ďalší patril amatérskemu futbalu a milión bol určený na rozvoj SFZ."



Tretia liga prejde od budúcej sezóny k zmene formátu. Oproti terajším dvom skupinám Východ a Zápas budú od sezóny 2025/2026 tri skupiny. Bratislava a Západ bude mať 16 tímov a Stred a Východ zhodne po 14 mužstiev. Kováčik uviedol, čo si od tejto zmeny sľubujú: "Priestor pre mladých hráčov, aby futbalisti, ktorí opúšťajú akadémie vo veku 19 rokov, mali možnosť hrať vo svojich kluboch. Zároveň, aby sa potom ďalšie obdobie (dva alebo tri roky) mohli uchádzať a presadiť sa do prvých mužstiev. Tento model prináša aj jednu dôležitú časť, že sa zbavíme niečoho, čo nás roky prenasleduje, a to je demarkačná čiara." Odporúčaná platnosť je minimálne päť ročníkov: "Áno, takto sme to nastavili. Kto bude chcieť prihlásiť "B" mužstvo do tretej ligy, môže to urobiť len v ďalšej sezóne. Ak sa niekto rozhodne o rok alebo o dva, bude musieť ísť od najnižšej súťaže," skonštatoval.



Delegáti jednohlasne schválili aj výšku členského príspevku riadnych, pridružených a individuálnych členov SFZ na sezónu 2024/2025. Tá sa vlani po siedmich rokoch zvýšila.



Kováčik sa počas zasadnutia vrátil aj k rozhodnutiu udeliť reprezentačnému trénerovi Francescovi Calzonovi súhlas viesť aj SSC Neapol do konca prebiehajúcej sezóny za vopred stanovených podmienok: "Uvedomil som si, prečo by to nám mohlo poškodiť a nedovoliť mu viesť jeden z top dvadsať tímov v Európe. Môže potom ďalšie získané skúsenosti preniesť do reprezentácie. Myslím si, že naše rozhodnutie bolo správne."



Na konferencii boli prítomní viacerí hostia, medzi nimi aj čestný prezident SFZ František Laurinec a štátny tajomník pre šport Ján Krišanda. Medzinárodnú futbalovú federáciu (FIFA) zastupoval Lorenzo Cavallari a Jozef Kliment zase UEFU.



Šéf SFZ sa v príhovore vyjadril aj k projektu rekonštrukcie od roku 2024 do 2033. SFZ ho chce realizovať s Fondom na podporu športu a zamerať sa na štadióny v tretej lige, vybudovanie tréningových plôch aj trávnikov. Zagratuloval klubom MŠK Žilina k úspešnej reprezentácii Slovenska v mládežníckej Lige majstrov a ŠK Slovan Bratislava, ktorý postúpil do jarnej časti pohárovej súťaže. Kováčik informoval aj o spolupráci s novými partnermi.



Výkonná riaditeľka SFZ Event Mária Berdisová priblížila aj pripravenosť štadiónov pre budúcoročnými ME, ktoré zorganizuje Slovensko. "Podľa spätnej väzby od UEFA sú pripravené dobre. Každý štadión ešte potrebuje niečo doladiť. V Žiline a Trenčíne príde k výmene umelej trávy a na ďalších miestach sa doladia ešte detaily." Kováčik sa vyjadril aj ku Košiciam, kde skolaudujú arénu budúci mesiac: "Záťažovou fázou bude finále Slovnaft Cupu a na jeseň tam odohrá reprezentácia jeden zápas Ligy národov, ale ešte neviem povedať, aký to bude."



Sedem z ôsmich štadiónov už je vybudovaných, zostáva už len Prešov. "Realita je dobrá. Vo štvrtok sme sa tam boli počas kontrolného dňa pozrieť, ako to vyzerá v skutočnosti. Môžem konštatovať, že už sú nad zemou a ide sa podľa harmonogramu. Sú tam problémy, ale všetko sa za pochodu rieši a my veríme aj po stretnutí so zástupcami mesta, že to bude všetko hotové včas," dodala Berdisová