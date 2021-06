Depay sa dohodol na dvojročnej zmluve s Barcelonou

Barcelona 19. júna (TASR) - Španielsky futbalový klub FC Barcelona sa dohodol na dvojročnom kontrakte s Memphisom Depayom. Dvadsaťsedemročný holandský útočník príde do klubu ako voľný hráč, keďže zmluva s Olympiqueom Lyon mu vyprší na konci júna.



Depay je v kádri Holandska na prebiehajúcich majstrovstvách Európy a v zápase s Rakúskom (2:0) premenil penaltu. "Oranjes" vyhrali obe stretnutia a majú istý postup zo základnej C-skupiny.



Depay odštartoval kariéru v PSV Eindhoven, odkiaľ v roku 2015 prestúpil do Manchester United. Anabáza v anglickom klube mu príliš nevyšla a tak v januári 2017 odišiel do Lyonu, kde si napravil reputáciu. Počas štyroch a pol sezóny odohral za Olympique 178 zápasov, v ktorých strelil 76 gólov a pridal 55 asistencií. Informovala agentúra AFP.