Derby v Liverpoole ukončili kontroverzie, Slot neprišiel na tlačovku

Everton 13. februára (TASR) - Tréner futbalistov Liverpoolu Arne Slot neprišiel na povinnú tlačovú konferenciu a ani neodpovedal novinárom na otázky po stredajšom mestskom derby v Goodison Parku proti Evertonu. Duel 15. kola Premier League sa skončil remízou 2:2, pričom po jeho skončení padli aj štyri červené karty. Jednu obdržal i holandský kormidelník za nešportové správanie.



Obranca Virgil van Dijk po zápase kritizoval arbitra, ktorý podľa neho nezvládol stretnutie. Jeho rozhodnutia údajne spôsobili frustráciu hráčov a vyvolali hromadnú potýčku, ktorá prinútila políciu a usporiadateľov zasiahnuť na ihrisku. "Rozhodca nemal zápas pod kontrolou. Myslím si, že dnes mal na udalosti veľký vplyv," povedal van Dijk podľa agentúry DPA.



Liverpool viedol 2:1, no James Tarkowski v 98. minúte strelil vyrovnávajúci gól, ktorý niekoľko minút kontroloval VAR pre podozrenie z možného postavenia mimo hry.



Usporiadatelia spočiatku zabránili priaznivcom Evertonu v nabehnutí na trávnik. Lenže po záverečnom hvizde sa medzi hráčmi strhla ostrá potýčka, v ktorej zohrali hlavnú úlohu Abdoulaye Doucouré z Evertonu a Curtis Jones z Liverpoolu. Obaja napokon za svoje správanie videli červenú kartu.



Doucouré oslavoval priamo pred fanúšikmi hostí a provokoval ich gestami. Jones ho následne sotil, čo viedlo k vyhroteniu situácie. "Myslím si, že chcel provokovať našich fanúšikov, čo Curtis nepovažoval za správne. Viete predsa, čo sa stane, keď vypukne menšia potýčka," vysvetlil van Dijk.



Rozhodca Michael Oliver vylúčil Doucourého aj Jonesa v 102. minúte po druhej žltej karte. Slot si po zápase ešte podal s arbitrom ruku, no pri tom mu niečo povedal. Vzápätí dostal aj on červenú kartu, rovnako ako jeho asistent Sipke Hulshoff. Obaja tak budú musieť sledovať nasledujúci zápas proti Wolverhamptonu len z tribúny.



Derby sa malo pôvodne hrať už na začiatku decembra, ale pre silné sneženie ho museli odložiť. Po prekvapujúcej prehre v Pohári FA proti druholigovému Plymouthu je remíza s mestským rivalom druhý neúspech pre Liverpool. Napriek tomu však vedie v tabuľke Premier League o sedem bodov pred druhým Arsenalom. Everton figuruje na 15. priečke.