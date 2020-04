Diera obvinili z nevhodného správania za incident po zápase

Londýn 23. apríla (TASR) - Stredopoliara Tottenhamu Hotspur Erica Diera obvinila Anglická futbalová asociácia (FA) z nevhodného správania. Anglický reprezentant po neúspešnom zápase FA Cupu s Norwichom City preliezol bariéry a vyskočil na fanúšika, ktorý sa v hľadisku hádal s jeho bratom. V Norwichi pôsobí aj slovenský reprezentant Ondrej Duda.



Incident sa udial ešte 4. marca. Usporiadatelia na tribúne futbalistu zachytili a odviedli do šatne. "Dierovo konanie bolo nevhodné a nebezpečné," zverejnila FA. Hráč Tottenhamu bude musieť vysvetliť svoje správanie do 8. mája.



Dierov počin pripomenul konanie Erica Cantonu, ktorý ako hráč Manchestru United zaútočil na fanúšika tímu Crystal Palace v roku 1995 po tom, ako uvidel červenú kartu. Dostal za to trest zastavenia činnosti na osem mesiacov a tiež čelil civilnému konaniu. Správu zverejnila agentúra AP.