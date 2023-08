Doku posilnil ManCity, Begiristain: Má všetko, čo krídelník potrebuje

Manchester 24. augusta (TASR) - Belgický futbalista Jeremy Doku prestúpil zo Stade Rennes do Manchestru City za 65 miliónov eur. Talentovaný útočník podpísal s úradujúcim anglickým majstrom päťročný kontrakt.



Z Manchestru v lete odišiel Riyad Mahrez, ktorý zamieril do saudskoarabského Al-Ahli. Na poste krídelníka ho má nahradiť práve Doku. "Manchester City je najlepší tím vo svetovom futbale, takže pridať sa k nemu je pre mňa a moju rodinu niečo veľmi výnimočné. Som mladý hráč, ktorý sa musí veľa učiť a zlepšovať. Spolupráca s Pepom Guardiolom a jeho tímom i hra po boku svetových futbalistov zo mňa urobia oveľa lepšieho hráča. Som si tým istý," citovala Belgičana agentúra AP.



Doku prišiel do Rennes v roku 2020 z belgického Anderlechtu Brusel. Za francúzsky klub odohral 92 zápasov, v ktorých strelil 12 gólov a pridal 10 asistencií. V drese národného tímu sa predstavil aj na vlaňajších MS v Katare. "Pokiaľ ide o vlastnosti, má všetko, čo krídelník potrebuje. Má vynikajúce tempo a je výnimočný v situáciách jeden na jedného. Úprimne verím, že vďaka spolupráci s Pepom a technickým personálom sa z neho v City vyvinie útočný talent svetovej triedy," uviedol riaditeľ klubu Txiki Begiristain.