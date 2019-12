Domácich hráčov využíva najviac Bilbao, najmenej londýnsky Arsenal

Neuchatel 31. decembra (TASR) – Athletic Bilbao je klub, ktorý dáva z elitných futbalových líg najviac priestoru domácim hráčom. Vyplýva to z prieskumu Futbalového observatória, výskumnej skupiny zameranej na futbal. Pôsobí pri Medzinárodnom centre športových štúdií vo švajčiarskom meste Neuchatel.



Výskumníci analyzovali končiacu sa dekádu v najväčších európskych ligových súťažiach – anglickej Premier League, španielskej La Lige, nemeckej Bundeslige, talianskej Serii A i francúzskej Ligue 1. Analyzovali celkovo 42 klubov, ktoré nastúpili vo všetkých ročníkoch desaťročia. Jedným zo sledovaných faktorov bolo percento odohraných minút domácimi hráčmi a cudzincami.



Najväčším propagátorom zaraďovania domácich hráčov do zostavy je podľa výstupov prieskumu Atletic Bilbao. Iba na 3,7 percenta minút dostal na ihrisku v drese baskického klubu priestor zahraničný hráč. Domácim hráčom dávajú veľký priestor tiež vo francúzskych kluboch AS St.Ětienne (17,9 percent minút odohraných zahraničnými futbalistami) a HSC Montpellier (27,8 percent).



V prvej desiatke tímov, ktoré uprednostňujú domácih hráčov je až sedem tímov francúzskej Ligue 1, dva kluby La Ligy (okrem Bilbaa aj Espanyol Barcelona) a jeden bundesligový klub (Bayer Leverkusen).



Na druhom konci tabuľky sa umiestnil londýnský Arsenal, kde cudzinci odohrali pošas končiacej sa dekády 83,9 percenta minút zápasov, druhý je Inter Miláno (83,4 percent), tretia Chelsea (80,1 percenta).