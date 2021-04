Donnarumma rokuje s AC Miláno o novej zmluve, žiada dvojnásobný plat

Miláno 17. apríla (TASR) – Futbalový brankár Gianluigi Donnarumma, ktorému v júni vyprší kontrakt v talianskom AC Miláno, požaduje od svojho zamestnávateľa ročný plat vo výške 12 miliónov eur. V súčasnosti poberá polovicu.



V prípade, že by "rossoneri" pristúpili na jeho podmienky, stal by sa druhým najlepšie zarábajúcim hráčom v Serii A za Cristianom Ronaldom a svetovou jednotkou medzi brankármi. Vedenie však momentálne ponúka o štyri milióny menej.



Jeho agent Mino Raiola zároveň rokuje s viacerými klubmi. V prípade, že by sa 22-ročný brankár nedohodol na novom kontrakte s AC, odíde z neho po tejto sezóne ako voľný hráč.