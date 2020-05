Bayern Mníchov víťazí nad Dortmundom a udržuje si vedenie

28. kolo:



Borussia Dortmund - Bayern Mníchov 0:1 (0:1)



Gól: 43. Kimmich

Berlín 26. mája (TASR) – Futbalisti Bayernu Mníchov zvýšili náskok na čele najvyššej nemeckej súťaže na sedem bodov. V dnešnom šlágri 28. kola Bundesligy zvíťazili na pôde druhej Borussie Dortmund 1:0. O výsledku rozhodol krátko pred koncom prvého polčasu obranca Joshua Kimmich.Oba tímy nastúpili s čiernymi páskami na rukávoch a obete pandémie koronavírusu si uctili aj minútou ticha pred výkopom. V Signal Iduna Parku, ktorý je s vyše 80 000 miestami najväčší štadión v Nemecku, sa hralo bez divákov a Borussia sa v zápase "Der Klassiker" nemohla oprieť o zvyčajnú búrlivú podporu.Domáci sa do úvodnej šance dostali hneď v 1. minúte, Erling Braut Haaland zakončil cez hosťujúceho brankára Manuel Neuera nedôrazne a na čiare zasiahol Jerome Boateng.Podobná situácia nastala v 19. minúte na opačnom konci, Kingsley Coman našiel v pokutovom území Sergea Gnabryho a gólu zabránil na čiare Mats Hummels.Dortmund mal viackrát problémy s odvracaním lopty od svojej šestnástky a Bayernu ponúkol vo vyrovnanom stretnutí príležitosti na otvorenie skóre. Pred polčasovou prestávkou za to pykal. Strelu Leona Goretzku ešte Roman Bürki vyrazil, ale patový stav prelomil Kimmich v 43. minúte, keď po krátkej kombinácii spoza veľkého vápna oblúčikom "nachytal" domáceho brankára.Dortmundský tréner Lucien Favre zareagoval na nepriaznivý vývoj dvoma polčasovými striedaniami, na trávnik poslal Emreho Cana a Jadona Sancha. Aktivita po zmene strán však bola na strane hostí, ktorí z nej nevyťažili poisťujúci zásah, so strelou Goretzku si poradil Bürki.Šanca na vyrovnanie sa Borussii naskytla s blížiacou sa hodinou hry, lopta z Haalandovej kopačky sa obtrela o ruku Boatenga a putovala mimo bránku, okamih sa neskúmal prostredníctvom VAR.Výsledok sa nezmenil ani desať minút pred koncom riadneho hracieho času, delovku Mahmouda Dahouda spoza šestnástky vyrazil Neuer. Na opačnej strane ešte Robert Lewandowski opečiatkoval žrď za Bürkim. Bayern uspel aj v druhej tohtosezónnej vzájomnej konfrontácii po novembrovom triumfe 4:0.Zverenci Hansiho Flicka sa tešili v siedmom bundesligovom súboji za sebou. Naopak, Dortmund prišiel o šesťzápasovú víťaznú šnúru a v prípade stredajšieho víťazstva nad Herthou Berlín sa naň môže bodovo dotiahnuť RB Lipsko.