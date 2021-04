Dortmund nepočíta s odchodom Haalanda

Dortmund 3. apríla (TASR) - Nemecký futbalový klub Borussia Dortmund nepočíta s odchodom útočníka Erlinga Haalanda po skončení aktuálnej sezóny.



"Špekulácie rozprúdila cesta otca Alfieho Haalanda a agenta Mina Raiolu do Španielska, kde sa mali stretnúť so zástupcami FC Barcelony a Realu Madrid," informuje internetový portál sport1.de.



Zmluva 20-ročného nórskeho útočníka s Borussiou vyprší v roku 2024 a klauzula o možnosti prestupu vstúpi do platnosti v roku 2022. "Situáciu sme sledovali, ale nemáme žiadny dôvod na obavy," reagoval šéf hráčov BVB Sebastian Kehl. "Iba nedávno sme hovorili s Minom a otcom. Bol to dobrý a otvorený rozhovor. Naše stanovisko je jasné, počítame s Erlingom," dodal funkcionár.