Dortmund odmietol ponuku Chelsea za anglického krídelníka Gittensa

Dortmund 11. júna (TASR) - Nemecký futbalový klub Borussia Dortmund odmietol ponuku FC Chelsea za krídelníka Jamieho Gittensa v hodnote 55 miliónov eur. Vedenie bundesligového tímu uviedlo, že sa nedohodli pre odlišné predstavy o súčasnej hodnote hráča.



Namiesto prestupu do Premier League tak bude 20-ročný Gittens hrať za Dortmund na MS klubov v USA od 14. júna do 13. júla. „Jamie jednoznačne pomáha nášmu tímu k lepším výkonom. Sme radi, že ho máme,“ povedal Sebastian Kehl, športový riaditeľ Dortmundu.



Gittens však už údajne dosiahol dohodu s londýnskym klubom a prestup do Anglicka po MS klubov nie je vylúčený. „Sme v kontakte a uvidíme, ako sa veci vyvinú v budúcnosti,“ uviedol Kehl. Anglický krídelník má s Dortmundom zmluvu do roku 2028 a Borussia údajne žiada 65 miliónov eur za jeho uvoľnenie. „Predpokladám, že jeho trhová hodnota neklesne,“ konštatoval Kehl.