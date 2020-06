Dortmund predĺžil zmluvu s brankárom Bürkim do roku 2023

Dortmund 19. júna (TASR) - Nemecký futbalový klub Borussia Dortmund predĺžil zmluvu so švajčiarskym brankárom Romanom Bürkim o dva roky do leta 2023.



"Sme šťastní, že Roman bude u nás pokračovať. Je jedným z bundesligových brankárov s najstabilnejšou výkonnosťou. Je to dôležitý post a dlhodobo ho tak máme veľmi kvalitne obsadený," citovala agentúra DPA slová športového riaditeľa BVB Michaela Zorca.



Dvadsaťdeväťročný Bürki prišiel do Borussie v roku 2015 z Freiburgu. S Dortmundom vyhral v roku 2017 Nemecký pohár.