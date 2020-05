Dortmund proti Schalke bez Witsela aj Cana, neboli v karanténe

Dortmund 12. mája (TASR) - Futbalisti Borussie Dortmund nastúpia v sobotnom derby 26. kola najvyššej nemeckej súťaže proti FC Schalke 04 bez Axela Witsela aj Emreho Cana. V uplynulom čase mali obaja svalové problémy a sedem dní pred duelom nenastúpili do tímovej karantény, ako to vyžaduje nariadenie Nemeckej futbalovej ligy (DFL) počas pandémie koronavírusu.



Obaja stredopoliari pricestovali na utorňajšie vyšetrenia individuálne a vlastnými automobilmi odišli aj naspäť. Ich spoluhráči sú od soboty v karanténe v tímovom hoteli a na tréningy ich dopravuje autobus. Okrem Witsela a Cana nepomôžu Borussii v domácom stretnutí s rivalom (15.30 h) ani krídelník a kapitán Marco Reus a obrancovia Dan-Axel Zagadou s Nicom Schulzom. Informoval o tom portál kicker.de, podľa ktorého nie je ohrozená účasť ďalšieho obrancu Manuela Akanjiho, hoci v pondelok opustil mužstvo po narodení syna a v utorok netrénoval.



Do konca bundesligového ročníka zostáva deväť kôl. Na čele tabuľky je obhajca titulu Bayern Mníchov so štvorbodovým náskokom pred Dortmundom, ktorý ešte pred vypuknutím pandémie vypadol v osemfinále Ligy majstrov s Parížom St. Germain. Schalke figuruje na šiestej pozícii, za sobotným súperom zaostáva o štrnásť bodov.