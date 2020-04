Dortmund pustí Haalanda najskôr o dva roky, tvrdia novinári

Dortmund 17. apríla (TASR) - Vedenie bundesligovej Borussie Dortmund nemá v úmysle uvoľniť futbalového útočníka Erlinga Haalanda do iného klubu skôr ako v lete 2022. Ak by malo k jeho odchodu prísť, vedenie Borussie by hráča najradšej predalo do Realu Madrid. Tvrdí to španielsky denník AS.



Generálny riaditeľ nemeckého klubu Hans-Joachim Watzke má podľa zdroja dobré vzťahy s prezidentom Realu Florentinom Perezom. Do dohody by mohol byť zahrnutý aj obranca Madridu Ashraf Hakimi, ktorý je momentálne v Dortmunde na hosťovaní. Devätnásťročný Haaland má so "žlto-čiernymi" platnú zmluvu až do roku 2024