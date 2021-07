Dortmund sa zaujíma o holandského útočníka Malena

Berlín 5. júla (TASR) - Nemecký futbalový klub Borussia Dortmund má záujem o služby holandského reprezentanta Donyella Malena z PSV Eindhoven.



Dvadsaťdvaročný útočník by mal v tíme nahradiť Jadona Sancha, ktorý prestúpi do Manchestru United za 85 miliónov eur. Malen nastúpil vo všetkých štyroch dueloch Holandska na prebiehajúcich ME a prihral na dva góly. V uplynulej sezóne odohral za PSV 45 zápasov, v ktorých strelil 27 gólov a pridal desať asistencií. Informovala agentúra dpa.