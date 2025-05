Dortmund si uplatnil opciu na Svenssona, podpísal zmluvu do roku 2028

Dortmund 14. mája (TASR) - Nemecký futbalový klub Borussia Dortmund skompletizoval trvalý prestup švédskeho reprezentanta Daniela Svenssona. Dvadsaťtriročný ľavý obranca podpísal s bundesligistom zmluvu do roku 2028. Klub o tom informoval v stredu prostredníctvom oficiálnej webstránky.



Svensson prišiel do Dortmundu v januári na hosťovanie z dánskeho FC Nordsjaelland s opciou na trvalý prestup. V drese Borussie nastúpil v 15 stretnutiach, z toho jedenásťkrát v základnej zostave, pričom zaznamenal jeden gól a dve asistencie. „Jeho intenzita a flexibilita veľmi dobre zapadajú do našej hry a poskytujú nám mnoho možností. Navyše je to dobrý chalan a vzorný profesionál,“ uviedol športový riaditeľ klubu Sebastian Kehl. Dánsky Nordsjaelland sa sústredí na výchovu a následný predaj mladých hráčov do veľkých európskych súťaží. Jeden z nich bol aj slovenský stredopoliar Stanislav Lobotka, ktorý prestúpil v roku 2017 do Celty Vigo.



Borussia sa momentálne nachádza na piatom mieste po sérii šiestich víťazstiev v uplynulých siedmich zápasoch. Účasť v nadchádzajúcej edícii Ligy majstrov si môže zabezpečiť víťazstvom nad Holsteinom Kiel rozdielom minimálne troch gólov v sobotnom záverečnom kole Bundesligy, bez ohľadu na výsledok duelu medzi štvrtým Freiburgom a tretím Eintrachtom Frankfurt.