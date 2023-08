Douvikas novou posilou Celty Vigo, podpísal päťročný kontrakt

Vigo 29. augusta (TASR) - Grécky futbalový útočník Anastasios Douvikas prestúpil z Utrechtu do Celty Vigo. S účastníkom La Ligy podpísal päťročný kontrakt, výska odstupného predstavuje 11 miliónov eur. Informoval o tom španielsky denník Marca.



Douvikas bol v uplynulej sezóne najlepší strelec holandskej Eredivisie. Za Utrecht odohral počas necelých dvoch rokov 27 zápasov, v ktorých vsietil 32 gólov a pridal osem asistencií. V ofenzíve Celty by mal pomôcť zaceliť dieru po odchode talentovaného Gabriho Veigu. Španielsky reprezentant do 21 rokov sa stal novou posilou saudskoarabského klubu Al-Ahli.