Futbalista Draxler možno v lete odíde z PSG, chýba mu zápasová prax

Paríž 27. marca (TASR) - Nemecký futbalista Julian Draxler je nespokojný so svojou minutážou v Paríži Saint-Germain a naznačil, že v lete možno z francúzskeho klubu odíde. Uviedol to po sobotnom prípravnom zápase nemeckej reprezentácie proti Izraelu (2:0), v ktorom odohral celých 90 minút.



Dvadsaťosemročný krídelník prišiel do PSG v roku 2017 z VfL Wolfsburg. Za tím z Parku princov odohral za ten čas 131 zápasov, v ktorých strelil 17 gólov. V tejto sezóne však zväčša vysedáva na lavičke náhradníkov, v základe bol naposledy 11. februára v domácom stretnutí so Stade Rennes.



"Som rád, že som po dlhom čase mohol odohrať celých 90 minút. Moja situácia v klube nie je ľahká. Potrebujem hrávať a mať zápasovú prax. Tréner reprezentácie nám povedal, že potrebuje hráčov, ktorí sú vo forme a zápasovom zaťažení. Uvidíme, čo sa udeje v lete," naznačil Draxler možnosť odchodu z Paríža.