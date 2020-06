Ďubek predĺžil zmluvu s FC ViOn Zlaté Moravce – Vráble o jeden rok

Zlaté Moravce 26. júna (TASR) - Slovenský futbalový fortunaligista FC ViOn Zlaté Moravce – Vráble sa dohodol na novej zmluve s kapitánom Tomášom Ďubekom. Tridsaťtriročný stredopoliar kývol na predĺženie spolupráce o nasledujúcu sezónu s opciou na jeden rok.



"Samozrejme, vždy treba dohodu dvoch strán. Keď je obojstranná spokojnosť, nevidím dôvod, prečo by sme mali naše vzťahy prerušovať. Som rád a určite sa teším. Verím, že budeme úspešní. Špeciálne ciele si nedávam. Chcem, aby sa darilo klubu, mužstvu a dúfam, že k tomu prispejem aj ja," uviedol v tlačovej správe Ďubek po podpise zmluvy.



V Zlatých Moravciach pôsobí od roku 2018, v tejto sezóne strelil dosiaľ osem gólov a druhý rok je na čele klubových strelcov. "Pre nás je Ďubo jednou z najväčších osobností Fortuna ligy. Svojimi futbalovými kvalitami a charakterom patrí k lídrom nášho tímu. Bolo pre nás prioritou spolupracovať s ním aj do ďalšieho obdobia. Sme veľmi radi, že bude naďalej súčasťou našej červeno-modrej rodiny. Je to od neho aj akýsi prejav dôvery voči nám, našej práci a filozofii, ktorou sa chceme v najbližšom období prezentovať. Podpisom nového kontraktu s naším kapitánom sme vyslali jasný signál, že to myslíme s futbalom v Zlatých Moravciach seriózne a vážne. Preto je pre nás kľúčové zachovať aj kvalitnú kostru tímu, ktorú budeme dopĺňať novými a, samozrejme, aj mladými, talentovanými futbalistami," vyhlásil generálny manažér ViOnu Marek Ondrejka.