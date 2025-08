Dúbravka mieri z Newcastlu do Burnley, kluby sa už údajne dohodli

Burnley 6. augusta (TASR) - Slovenský futbalový brankár Martin Dúbravka je blízko k skompletizovaniu prestupu z Newcastlu United do Burnley FC. Podľa Sky Sports sa už kluby dohodli na trvalom transfere, Dúbravka mal v stredu večer absolvovať u nováčika anglickej Premier League lekársku prehliadku pred spečatením dohody.



„The Clarets“ majú o slovenského reprezentanta eminentný záujem, chcú ho angažovať ako náhradu za Jamesa Trafforda, ktorý sa v lete vrátil do Manchestru City. Dúbravkova pozícia v Newcastli sa ešte viac skomplikovala po tom, ako "straky" počas víkendu získali na ročné hosťovanie Aarona Ramsdalea zo Southamptonu. Brankárskou jednotkou Newcastlu je Nick Pope. Dúbravka, ktorý mu robil dvojku, v júli nevycestoval s tímom na predsezónne ázijské turné.



Tridsaťpäťročný slovenský brankár mal v St. James' Parku zmluvu platnú do 30. júna 2026.