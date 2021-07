Dúbravka možno nestihne začiatok sezóny Premier League

Newcastle upon Tyne 14. júla (TASR) – Slovenský reprezentačný brankár Martin Dúbravka možno bude chýbať Newcastlu United v úvode nového ročníka anglickej futbalovej Premier League. Trápi ho zranenie nohy.



Server Sky Sports informoval, že straky pre Dúbravkovo zranenie váhajú s odoslaním náhradníka Freddieho Woodmana na hosťovanie do Bournemouthu. Woodman uplynulé dva roky strávil na hosťovaní vo Swansea a klubu z Walesu pomohol až do finále play off v anglickej II. lige.



Dúbravku v lige počas zranenia členka zastupoval Karl Darlow, tri zápasy v Ligovom pohári odchytal Mark Gillespie.