Dúbravka po skvelom výkone chváli spoluhráčov

Sheffield 6. decembra (TASR) - Slovenský reprezentačný brankár Martin Dúbravka z Newcastlu United opäť ohúril anglickú futbalovú Premier League. Po štvrtkovom úspešnom vystúpení na trávniku Sheffieldu United anglickí novinári označili jeho výkon prívlastkom "imperious." Severoanglický klub zvíťazil 2:0 a po "svetpresahujúcom" výkone rodáka zo Žiliny sa posunul už na 11. priečku.



Dúbravka ukázal svoju kvalitu najmä za stavu 1:0 pre hostí. Pri tlaku Sheffieldu zneškodnil šance, ktoré mali Enda Stevens, Oli McBurnie aj Ollie Norwood. "Snažil som sa sústrediť na každú situáciu a udržať v pozornosti aj spoluhráčov, pretože potrebujeme byť súdržní. Musím povedať, že spoluhráči hrali úžasne, urobili všetko správne," povedal pre klubovú stránku Dúbravka.



Sheffield pred duelom so "strakami" neprehral sedem stretnutí v sérii. Aj vo štvrtok opticky na ihrisku dominoval. "V každom zápase je treba niečo urobiť. V tomto zápase som mal veľa zákrokov a som rád, že som si udržal čisté konto, pretože to je dôležité pre sebadôveru mužstva. Vždy hovorím, že kredit si zaslúži celý tím. Hráči v poli mi pomohli veľmi, najmä pri tom veľkom množstve centrov do šestnástky," dodal slovenský brankár.