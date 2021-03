Liverpool nestačil na Fulham a doma prehral šiesty zápas v sérii

Premier League - 27. kolo:



West Bromwich Albion - Newcastle United 0:0

/Dúbravka odchytal za hostí celý zápas/



FC Liverpool - FC Fulham 0:1 (0:1)

Gól: 45. Lemina

Londýn 7. marca (TASR) - Futbalisti majstrovského FC Liverpool nezažehnali výsledkovú krízu na domácej pôde ani v nedeľňajšom zápase 27. kola Premier League. "The Reds" podľahli Fulhamu 0:1 a sériu prehier na Anfield Road natiahli už na šesť stretnutí.O triumfe hostí, ktorí si v prvom polčase vypracovali viacero nebezpečných príležitostí, rozhodla situácia zo 45. minúty. Andrew Robertson odvrátil hlavou center Fulhamu, no len k Mohamedovi Salahovi, ktorý na hranici vlastnej šestnástky podcenil súboj s Mariom Leminom. Ten mu poľahky vypichol loptu, spracoval si ju a krížnou strelou rozvlnil sieť. Liverpool mal v druhej časti viac z hry a vypracovali si aj zopár šancí, ale volej Dioga Jotu výborne vyrazil Alphonse Areola a hlavička Sadia Maneho trafil žrď.Liverpool figuruje na 7. priečke so 43 bodmi, oproti svojim najbližším súperom v tabuľke však odohral až o dva zápasy viac. Tottenham, ktorý má o bod menej, ho mohol predbehnúť už v nedeľu večer po zápase s Crystal Palace. Fulham figuruje na 18. mieste.Hráči Newcastlu United v bránke s Martinom Dúbravkom remizovali na ihrisku West Bromwichu Albion 0:0. Pre slovenského reprezentanta to bolo prvé čisté konto pri treťom štarte v sezóne, v ktorej sa dlho trápil so zranením a následne vypadol zo základnej zostavy. Newcastle získal z uplynulých štyroch duelov len dva body a patrí mu 16. priečka v tabuľke, West Brom je devätnásty.