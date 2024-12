Dúbravka údajne mieri do Saudskej Arábie

Rijád 18. decembra (TASR) - Slovenský futbalový brankár Martin Dúbravka je údajne blízko k dohode so saudskoarabským klubom Al-Shabab FC. Po prebiehajúcej sezóne sa mu skončí zmluva s Newcastlom United, no do nového pôsobiska by mal zamieriť už počas nadchádzajúceho zimného obdobia. Informoval o tom web ariyadhiah.com.



Reprezentačný brankár sa už s Al-Shabab FC údajne dohodol na podmienkach zmluvy. V Newcastli je v pozícii brankárskej dvojky za Nickom Popeom, ktorý je momentálne zranený. Dúbravka vychytal čisté konto v sobotňajšom zápase proti Leicestru (4:0), ktorý bol pre neho prvý v prebiehajúcej sezóne anglickej Premier League.



Dúbravka prišiel do Newcastlu v roku 2018 zo Sparty Praha. Odvtedy nepretržite pôsobí v severoanglickom klube s výnimkou polročného hosťovania v Manchestri United. V Al-Shabab FC by mal nahradiť zraneného brankára Kim Šong-gyja, ktorý bude dlhšie absentovať pre natrhnutý krížny väz.