Futbal: Duda debutoval v Premier League, Dúbravka opäť s čistým kontom

Ostatné výsledky

Dúbravka opäť s nulou

Premier League - 23. kolo:



FC Watford – Tottenham Hotspur 0:0





Brighton & Hove Albion - Aston Villa 1:1 (1:0)



Góly: 38. Trossard – 75. Grealish





Manchester City - Crystal Palace 2:2 (0:1)



Góly: 83. a 88. Agüero - 39. Tosun, 90. Fernandinho (vlastný)





West Ham United - FC Everton 1:1 (1:1)



Góly: 40. Diop – 44. Calvert-Lewin





Arsenal Londýn - Sheffield Uunited 1:1 (1:0)



Góly: 45. Martinelli – 83. Fleck





Norwich City – Bournemouht 1:0 (1:0)



Gól: 35. Pukki (z 11 m), ČK: 75. Godfrey - 31. Cook



/O. Duda (Norwich) hral do 79. min./





FC Southampton - Wolverhamton Wanderers 2:3 (2:0)



Góly: 15. Bednarek, 35. Long – 65. a 76. Jimenez (prvý z 11m), 53. Neto





Newcastle United – Chelsea Londýn 1:0 (0:0)



Gól: 90.+4 Hayden



/M. Dúbravka (Newcastle) chytal celý zápas/

Norwich 18. januára (TASR) - Slovenský futbalista Ondrej Duda má za sebou víťazný debut v Premier League. V žlto-zelenom drese Norwichu City prispel k víťazstvu posledného tímu tabuľky nad AFC Bournemouth 1:0. Duda odohral 79. minút, po jeho striedaní siahol nemecký tréner Daniel Farke potom, čo domáci dostali červenú kartu a na ihrisku sa vyrovnal pomer síl, Bournemouth hral v oslabení od 31. minúty. Norwich zostal posledný, práve na predposledný Bournemouth však stiahol stratu na tri body.Duda je hráčom "kanárikov" oficiálne od nedele 12. januára, keď sa skompletizovala dohoda o hosťovaní 25-ročného ofenzívneho stredopoliara do konca aktuálnej sezóny. Tréner Norwichu Nemec Daniel Farke verí, že Duda bude v druhej časti sezóny pre zachraňujúci sa tím v PL výraznou posilou.Duda je 17. Slovákom, ktorý si zahral v najvyššej anglickej futbalovej súťaži. Vôbec prvým bol obranca Vladimír Kinder, ktorý v roku 1996 prestúpil zo Slovana Bratislava do klubu FC Middlesbrough. Debutoval 1. marca 1997 v zápase na pôde Sheffieldu Wednesday, o pár dní neskôr, 5. marca strelil v zápase proti Derby County prvý gól slovenského futbalisti v elitnej anglickej lige. V PL si neskôr zahrali aj Szilárd Németh, Stanislav Varga, Vladimír Labant, Igor Bališ, Vratislav Greško, Ján Kozák ml., Ľubomír Michalík, Marek Čech, Martin Škrtel, Miroslav Stoch, Vladimír Weiss ml., Ján Mucha, Dionatan Teixeira, Filip Lesniak a Martin Dúbravka. V prípade viacerých išlo o jeden, prípadne dva zápasové štarty (Lesniak za Tottenham Hotspur, Teixeira za Stoke City, Ján Mucha za FC Everton), Miroslav Stoch si za Chelsea Londýn zahral v štyroch, resp. Ján Kozák za West Bromwich Albion v šiestich zápasoch.Výraznejšie sa dokázali presadiť iba bývalý reprezentačný kapitán Škrtel, Szilárd Németh (najviac nastrieľaných gólov v PL zo slovenských futbalistov) a slovenská brankárska jednotka Martin Dúbravka. Dovedna sedemnásty Slovák v Premier League prišiel do aktuálne posledného tímu tabuľky, v zmluve o hosťovaní z Herthy Berlín nie je ani zavedená možnosť opcie.vysvetlil svoj krok v rozhovore pre web Slovenského futbalového zväzu (SFZ) a dodal:Majstrovský Manchester City zahraňoval bod s Crystal Palace až v poslednej desaťminútovke. Najskôr najlepší kanonier v PL medzi zahraničnýcmi hráčmi a kráľ hetrikov Sergio Agüero namieril dvomi gólmi Citizens k víťazstvu, hostia z Londýna však obrali City o bod, rozhodol o tom vlastný gól Fernandinha v 90. minúte.Arsenal opäť doma nevyhral, hoci po prvom polčase viedol nad Sheffieldom 1:0, sedem minút pred koncom hracieho času však vyrovnal pekným "koníčkom" John Fleck.Dokonalý obrat predviedli premožitelia Slovana Bratislava v Európskej lige UEFA Wolverhampton Wanderers, ktorí na ihrisku Southamptonu prehrávali po prvom polčase 0:2, v priebehu necelých 20 minút však otočili vývoj zápasu.V úvodnom zápase sobotňajšieho programu 23. kola najvyššej anglickej futbalovej súťaže sa FC Watford na domácom Vicarage Road rozišiel s Tottenhamom Hotspur po bezgólovej remíze. Hostia nevyhrali v štvrtom zápase za sebou. Domáci naopak boli blízko k štvrtému víťazstvu v sérii, v 70. minúte však Troy Deenee nepremenil penaltu.Slovenský brankár Newcastlu United Martin Dúbravka má už šiesty čistý štít v aktuálnej sezóne anglickej futbalovej Premier League. Nulu na konte inkasovaných gólov zaznamenal reprezentačný gólman v sobotňajšom domácom zápase 23. kola proti Chelsea Londýn. "Straky" si v ňom pripísali cenný skalp, keď gólovou hlavičkou Isaaca Haydena v nadstavenom čase poslali "The Blues" domov bez bodu.Dúbravka opäť ukázal svoje umenie, spomínať na neho bude napríklad francúzsky stredopoliar N'Golo Kante, ktorého umiestnenú hlavičku do pravého dolného rohu v 34. minúte slovenský brankár bravúrne zachytil.