Duda dostal ČK, jeho tím Kolín vyhral v Mainzi 1:0

Na archívnej snímke futbalisti Borussie Dortmund. Foto: TASR/AP

Bundesliga - 11. kolo:



Borussia Mönchengladbach - Hertha Berlín 1:1 (0:0)

Góly: 70. Embolo - 47. Guendouzi

/L. Bénes (Mönchengladbach) bol na lavičke náhradníkov - P. Pekarík (Hertha) hral celý zápas a v 26. min dostal ŽK/



FSV Mainz - 1. FC Kolín 0:1 (0:0)

Gól: 55. Rexhbecaj

/O. Duda (Kolín) nastúpil v základnej zostave, v 75. dostal ŽK, v 76. min inkasoval ČK po druhej ŽK/



Borussia Dortmund - VfB Stuttgart 1:5 (1:1)

Góly: 39. Reyna - 26. a 53. Wamangituka (prvý gól z 11 m), 60. Forster, 64. Coulibaly, 90.+2 Gonzalez



Freiburg - Arminia Bielefeld 2:0 (0:0)

Góly: 79. Grifo (z 11 m), 90.+1 Jeong Woo-yeong



RB Lipsko - Werder Brémy 2:0 (2:0)

Góly: 26. Sabitzer (z 11 m), 41. Olmo

Berlín 12. decembra (TASR) - Slovenský futbalový reprezentant Ondrej Duda nedohral sobotňajší zápas 11. kola nemeckej Bundesligy, v ktorom jeho 1. FC Kolín vydrel na pôde 1. FSV Mainz 05 víťazstvo 1:0. V 55. minúte prihral z pravého krídla Elvisovi Rexhbecajovi na jediný gól stretnutia, no o dvadsať minút neskôr inkasoval v priebehu necelej minúty dve žlté karty a putoval predčasne pod sprchy. Pri druhom súboji zahral rukou do tváre súpera.Hostia sa dokázali v početnej nevýhode ubrániť aj vďaka skvelým zákrokom brankára Tima Horna a slávili druhý triumf v sezóne. Aj ten prvý vybojovali na ihrisku súpera, keď v závere novembra senzačne vyhrali v Dortmunde 2:1.Borussii Dortmund sa nedarilo ani v sobotu, keď prehrala na svojom trávniku s nováčikom VfB Stuttgart vysoko 1:5. Hostia rozhodli o svojom trimfe v prvej polovici druhého polčasu, keď v priebehu 11 minút nastrieľali tri góly. Dortmund síce v závere dvakrát dostal loptu do siete hostí, ale rozhodca po konzultácii s VAR ani jeden z gólov pre ofsajd neuznal.Borussia Mönchengladbach remizovala doma s Herthou Berlín 1:1. Za hostí odohral celý zápas slovenský reprezentačný obranca Peter Pekarík, ktorý v 26. min videl žltú kartu. Jeho krajan László Bénes sledoval celé stretnutie z lavičky domáceho tímu.