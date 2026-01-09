Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Piatok 9. január 2026Meniny má Alexej
< sekcia Šport

Dva sobotné zápasy Bundesligy zrušili pre nepriaznivé počasie

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR

Situáciu skomplikovala búrka Elli, ktorá priniesla na územie Nemecka snehové zrážky.

Autor TASR
Hamburg 9. januára (TASR) - Sobotný zápas nemeckej Bundesligy medzi futbalistami FC St. Pauli a RB Lipsko zrušili pre nepriaznivé počasie. V Hamburgu, kde sa mal duel odohrať, panujú extrémne poveternostné podmienky a silné sneženie. Odloženie stretnutia v piatok potvrdilo vedenie Nemeckej futbalovej ligy (DFL) a oba kluby. Agentúra DPA neskôr informovala aj o zrušení stretnutia medzi Werderom Brémy a TSG 1899 Hoffenheim, ktoré bolo na programe v rovnaký deň.

Situáciu skomplikovala búrka Elli, ktorá priniesla na územie Nemecka snehové zrážky. „Vzhľadom na súčasné poveternostné podmienky s intenzívnym snežením a snehovými závejmi nie je možné zaručiť bezpečnosť štadión a hladký priebeh podujatia,“ informovalo v stanovisku FC St. Pauli. DFL uviedla, že včas oznámi nové termíny zápasov. Plánovanie riadiacemu orgánu súťaže uľahčí skutočnosť, že žiaden z kvarteta tímov nehrá v pohárovej Európe.
.

Neprehliadnite

KOMENTÁR J. HRABKA: Návrat k normálu

REKORDNÁ ZIMA: Vo Vígľaši-Pstruši bolo ráno mínus 25,6 stupňa

EURÓPU ZASIAHLA BÚRKA GORETTI: Zatvárajú školy a kolabuje doprava

Blanár vyjadril podporu šéfovi dánskej diplomacie ohľadom Grónska