Dva sobotné zápasy Bundesligy zrušili pre nepriaznivé počasie
Situáciu skomplikovala búrka Elli, ktorá priniesla na územie Nemecka snehové zrážky.
Autor TASR
Hamburg 9. januára (TASR) - Sobotný zápas nemeckej Bundesligy medzi futbalistami FC St. Pauli a RB Lipsko zrušili pre nepriaznivé počasie. V Hamburgu, kde sa mal duel odohrať, panujú extrémne poveternostné podmienky a silné sneženie. Odloženie stretnutia v piatok potvrdilo vedenie Nemeckej futbalovej ligy (DFL) a oba kluby. Agentúra DPA neskôr informovala aj o zrušení stretnutia medzi Werderom Brémy a TSG 1899 Hoffenheim, ktoré bolo na programe v rovnaký deň.
Situáciu skomplikovala búrka Elli, ktorá priniesla na územie Nemecka snehové zrážky. „Vzhľadom na súčasné poveternostné podmienky s intenzívnym snežením a snehovými závejmi nie je možné zaručiť bezpečnosť štadión a hladký priebeh podujatia,“ informovalo v stanovisku FC St. Pauli. DFL uviedla, že včas oznámi nové termíny zápasov. Plánovanie riadiacemu orgánu súťaže uľahčí skutočnosť, že žiaden z kvarteta tímov nehrá v pohárovej Európe.
