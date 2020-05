Hráči bieloruskej ligy mali pozitívne testy na koronavírus

Hráč Šachteru Soligorsk Sergej Balanovič (vpredu) oslavuje gól so spoluhráčom Azdrenom Llullakuom do bránky Gorodeju vo futbalovom zápase majstrovstiev Bieloruska Gorodeja - Šachter Soligorsk v bieloruskom meste Gorodeja 28. marca 2020. Bieloruský prezident Alexander Lukašenko bol hrdý na to, že futbalová liga v krajine sa hrala ako jediná v Európe. Aj napriek pandémii koronavírusu odštartovala tento mesiac bez obmedzení, teda aj s divákmi na tribúnach.