Dvaja hráči Fulhamu mali pozitívne testy na koronavírus

Londýn 28. mája (TASR) - Dvaja futbalisti anglického klubu FC Fulham mali pozitívne testy na nový koronavírus a sú v domácej izolácii. Odhalilo to ďalšie kolo testovaní v druhej najvyššej súťaži Championship.



Okrem nich sa nakazil aj jeden ďalší zamestnanec, no zatiaľ nie je známe, z ktorého klubu. Informoval o tom portál BBC. Počas pondelka, utorka a stredy otestovali dokopy 1030 ľudí. Pri predošlých testoch mali pozitívne nálezy dvaja zamestnanci Hull City, no tím neprezradil, či ide o hráčov.



Kluby Championship sa v pondelok vrátili k bezkontaktnému tréningu a urobili tak ďalší krok k reštartu sezóny. Tú prerušili v marci po vypuknutí pandémie koronavírusu.