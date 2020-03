Dve najvyššie nemecké súťaže budú pauzovať minimálne do 30. apríla

Frankfurt 31. marca (TASR) - Nemecká futbalová Bundesliga i druhá najvyššia súťaž sa nebudú hrať minimálne do 30. apríla pre padnémiu nového koronavírusu. Dnes o tom rozhodlo vedenie súťaží – Nemecká futbalová liga (DFL).



Tento verdikt prezídia DFL sa očakával. Od 12. marca sa nehralo, 16. marca vedenie súťaží rozhodlo o prerušení do 2. apríla. Rokovanie DFL sa prvýkrát v histórii konalo cez videokonferenciu a všetkých 36 prezidentov klubov jednomyseľne tento krok odobrilo. Informovala agentúra SID.



"Futbal znamená pre mnohých veľmi veľa a som si istý, že ľudia budú nadšení, keď sa hráči vrátia na trávniky. Aj keby sa malo hrať bez divákov. Ale do takéhoto bodu sme sa ešte nedostali," uviedol šéf exekutívy DFL Christian Seifert. Podľa neho je pravdepodobné, že po obnovení súťaže sa bude hrať na prázdnych štadiónoch. Do konca Bundesligy zostáva odohrať deväť kôl. Spoločné tímové tréningy sú zakázané minimálne do 5. apríla.



Celková strata pri prípadnom predčasnom ukončení sezóny by sa mohla vyšplhať na 750 miliónov eur. Zároveň sa už teraz niektoré kluby dostávajú do finančných problémov. Vedenie DFL preto rozhodlo, že v prípade insolventnosti klubu mu v tabuľke v tejto sezóne neodoberú predpísaných deväť bodov a v budúcej takémuto klubu odpočítajú iba tri namiesto deviatich. "V máji alebo júni sa môžu isté kluby dostať do situácie, že bude ohrozená ich existencia," varoval Seifert.



Bundesliga bola posledná z piatich elitných futbalových líg v Európe, ktorá pristúpila k prerušeniu sezóny. Pozitívny test na nový koronavírus mali hráč Paderbornu Luca Kilian a traja futbalisti z druhej ligy.



V Nemecku evidovali dnes popoludní viac ako 67-tisíc prípadov ochorenia COVID-19 a 682 mŕtvych. Celosvetovo je v 201 krajinách/územiach potvrdených už vyše 802-tisíc prípadov nákazy novým koronavírusom SARS-CoV-2, podľahlo mu vyše 39 000 osôb.