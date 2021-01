Dybala si poranil väzy v kolene, Juventusu bude chýbať asi 20 dní

Rím 11. januára (TASR) - Taliansky futbalový klub Juventus Turín sa musí zaobísť približne 20 dní bez Paula Dybalu, ktorý si poranil väzy v ľavom kolene v nedeľňajšom zápase so Sassuolom (3:1).



Dvadsaťsedemročný argentínsky útočník nastúpil v základnej zostave, no tri minúty pred polčasom musel ísť z ihriska dole. Dybala vynechá víkendové derby s Interom Miláno.



Juventus ďalej oznámil, že testy neodhalili žiadne zranenie u Westona McKennieho, ktorého vystriedal už v 19. minúte nedeľňajšieho zápasu Aaron Ramsey. Bez zdravotných problémov vyšiel zo stretnutia aj Federico Chiesa, ktorého tvrdo atakoval Pedro Obiang, za čo videl červenú kartu.



Turínsky klub však stále nemôže počítať so službami Alexa Sandra, Juana Cuadrada a Matthijsa de Ligta, ktorí mali pozitívne testy na koronavírus. Informovala agentúra AFP.