Dybala zostane v Juventuse, Higuain si môže hľadať nový klub

Turín 25. augusta (TASR) - Argentínsky futbalový útočník Paulo Dybala zostane v Juventuse Turín, jeho krajan Gonzalo Higuain si však môže hľadať nový klub. Na utorňajšom stretnutí s novinármi to uviedol nový tréner úradujúceho talianskeho majstra Andrea Pirlo.



Bývalý stredopoliar nahradil pri kormidle Maurizia Sarriho, ktorého vedenie klubu prepustilo deň po vypadnutí s Olympique Lyon v osemfinále Ligy majstrov. "Myslím, že som zasadol na lavičku Juventusu v pravý čas. Chcem opäť priniesť do tímu entuziazmus, ktorý mužstvo zdobil za éry trénera Antonia Conteho," citovala slová Pirla agentúra AFP.



V útoku sa bude niekdajší taliansky reprezentant spoliehať na Cristiana Ronalda a DyBalu, skúsený Higuain však zmení dres. "Gonzalo bol veľký hráč a šampión, mal môj obdiv, jeho anabáza v Juventuse sa však skončila. Hovorili sme spolu medzi štyrmi očami a dohodli sme sa, že naše cesty sa rozídu. Pokiaľ ide o Dybalu, Paulo nikdy nebol na predaj. Je to dôležitý hráč a bude súčasť nového projektu. Už som sa rozprával aj s Ronaldom. Budeme mať ešte dosť času predebatovať taktiku a rozdeliť úlohy v tíme," dodal Pirlo.